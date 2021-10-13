В Киеве на Харьковском шоссе столкнулись семь авто. Фото и видео с места аварии

В Киеве вечером среды, 13 октября, случилась масштабная авария – столкнулись сразу семь автомобилей. Среди них автобус, микроавтобус, несколько легковых машин и грузовик.

Как сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram, в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге образовалась пробка. Направление в сторону метро "Бориспольская" практически заблокировано (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

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Авария произошла на Харьковском шоссе, 166В – напротив больницы, около 19:00. Как видно на опубликованных кадрах, несколько автомобилей получили серьезные повреждения.

Данные о пострадавших и причинах аварии уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице 9 октября столкнулись маршрутка №322 Киев-Бровары и легковушка. Авария произошла на Броварском проспекте возле метро Лесная.