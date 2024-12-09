Под Киевом водитель микроавтобуса протаранил столб и пытался скрыться от патрульных. Фото

В Борисполе Киевской области водитель микроавтобуса на скорости протаранил бетонный столб, а после приезда правоохранителей пытался скрыться с места ДТП. Как оказалось, у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского осмотра он отказался.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали штрафы почти на 18 тысяч гривен.

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение об аварии на улице Полевой в Борисполе. Прибыв на место ДТП, инспекторы обнаружили въехавший в электроопору автомобиль Volkswagen Transporter.

"В это время неравнодушный гражданин указал нам на мужчину, который побежал к забору и пытался через него перелезть, и сообщил, что этот мужчина был за рулем поврежденного микроавтобуса. Мы догнали последнего. Он подтвердил, что был за рулем транспортного средства. Прорабатывая это ДТП, мы установили, что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения, не был внимателен и не следил за дорожной обстановкой и, как следствие, не отреагировал на ее изменение и допустил наезд на электроопору", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако от осмотра на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. На нарушителя составили админматериалы по факту нарушения ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за отказ от осмотра на алкогольное опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области водитель Hyundai Sonata на скорости протаранил электроопору. По словам мужчины, он употреблял алкоголь уже после совершения ДТП.

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