Под Киевом водитель протаранил электроопору, а затем выпил алкоголь. Фото

В Борисполе Киевской области водитель Hyundai Sonata на скорости протаранил электроопору. По словам мужчины, он употреблял алкоголь уже после совершения ДТП.

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На нарушителя ПДД составили сразу два административных материала. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины.

"Сегодня, около 5:00 (30 ноября. – Ред.), бориспольские патрульные обнаружили автомобиль Hyundai Sonata, водитель которого не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего совершил наезд на электроопору. В результате этого ДТП транспортное средство получило механические повреждения. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

По словам патрульных, во время общения с водителем они увидели у него явные признаки алкогольного опьянения. Со своей стороны мужчина сообщил, что употреблял алкогольные напитки после ДТП.

На водителя патрульные составили протоколы нарушения ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за употребление алкоголя лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием (34 тысячи гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева остановили нетрезвого водителя, который в ночное время ездил по улицам города. Перед этим мужчина демонстративно употреблял алкоголь на глазах муниципалов.

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