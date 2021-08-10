Под Киевом ветеринары вместо стрижки стерилизовали собаку: скандал получил неожиданную развязку

В Глевахе Киевской области ветеринары случайно стерилизовали собаку вместо того, чтобы постричь ее. Инцидент произошел в клинике "Здоровье Животных".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил пользователь Максим Шульженко. По его словам, животное недавно родило щенков.

"Случилось это с моей собакой Альбой, которую банально отвезли на груминг (проще говоря помыть и подстричь) в ветеринарную клинику "Здоровье Животных". По какой-то никому непонятной причине помимо груминга ветклиника сделала собаке, которая недавно родила щенков и у которой ещё есть молоко, операцию под общим наркозом по стерилизации", – рассказал киевлянин.

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Он добавил, что врачи признали свою ошибку и вначале в виде компенсации предложили ему не платить за операцию. После приезда полиции в клинику оказалось, что данные об стерилизации не вносились в какие-либо документы.

"В электронной записной стоит – груминг. Возможно, решили попрактиковаться молодые ветеринары", – отметил киевлянин.

В полиции по факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство.

Как сообщили OBOZREVATEL в клинике, между ними и клиентом было заключено соглашение. Позднее Шульженко у себя на странице в Facebook подтвердил эту информацию, сообщив, что ветеринары полностью признали свою вину.

"Клиника будет лечить бесплатно каждый месяц на протяжении 2 лет 4 животных для людей, которые не могут оплатить хирургические операции своим четвероногим друзьям. Публично каждый месяц об этом сообщая всем", – резюмировал киевлянин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Киева мужчина перевозил собаку бойцовской породы с нарушением правил пользования метрополитеном. В частности, животное находилось в вагоне без намордника.