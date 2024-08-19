Под Киевом в лесу обнаружили несдетонировавший снаряд от "Града". Фото и подробности

Вблизи села Блиставица Киевской области местные жители обнаружили в лесу несдетонированный снаряд от боевой машины "Град". Чтобы обезвредить боеприпас, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Разминирование территории региона еще не завершено.

"Сегодня в лесном массиве вблизи села Блиставица Бучанской общины местными жителями был обнаружен в земле несдетонировавший снаряд", – говорится в сообщении.

Из собственных источников нам стало известно, что это был оставшийся в лесу снаряд от "Града" со времен временной оккупации Киевщины войсками страны-агрессора РФ. Опасную находку изъяли саперы для дальнейшего контролируемого уничтожения на специальном полигоне.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области во время обследования водоема водолазы-саперы обнаружили боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-8. Событие произошло в селе Мусийки.

В Голосеевском районе Киева во время толоки обнаружили обломки российского БпЛА. Событие произошло 27 июля вблизи одноименных прудов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БпЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

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