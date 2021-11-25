Под Киевом произошла авария с участием легковушек и грузовика. Фото

В близи села Мартусовка Киевской области 24 ноября произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. В результате ДТП травмы получили водители автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Пострадавших госпитализировали в Бориспольскую больницу.

Предварительно было установлено, что водитель грузовика, выезжая на главную дорогу протаранил ВАЗ, в результате чего многотонная машина перевернулась.

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После столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где она ударила Ford Fusion. В результате аварии все трое водителей получили травмы и были госпитализированы в медучреждение, где им оказали необходимую помощь.

На опубликованных фото можно увидеть, что автомобили получили серьезные механические повреждения.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, в Вышгороде Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля Cadillac пострадали водитель и пассажирка легковушки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в четверг, 25 ноября, Hyundai Sonata съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы.