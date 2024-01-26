Под Киевом произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 38 жителей, а еще одного спасли. Фото

В селе Крюковщина Киевской области в пятницу, 26 января, ночью произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС 38 жителей многоэтажки, среди которых трое детей, спасли мужчину.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Воспламенение произошло сегодня ночью (1:23) в селе Крюковщина, в квартире на шестом этаже десятиэтажки. Спасатели эвакуировали 38 жильцов дома с верхних этажей, из них трое – дети", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время тушения пожара на полу в квартире обнаружен мужчина, которого спасатели вынесли на свежий воздух и передали врачам.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 12 января, загорелся припаркованный автомобиль. Происшествие произошло на улице Владимирской, напротив "красного" корпуса университета Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы №323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

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