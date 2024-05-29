Под Киевом произошел пожар в 26-этажном доме: спасатели эвакуировали 30 человек. Фото и подробности

В Броварах Киевской области в среду, 29 мая, ночью произошел пожар в 26-этажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из многоэтажки 30 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 29 мая в 1.59 они получили сообщение о пожаре в квартире в городе Бровары, на улице Черновола.

"По прибытию спасатели установили, что горит мусор на балконе на 4-м этаже 26-этажного дома. Из-за задымления была проведена эвакуация 30 жильцов дома. Пострадавшие и погибшие не обнаружены. 2:21 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 17 человек личного состава и 5 единиц техники", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области возник масштабный пожар в лесном массиве. Большой столб дыма был виден в нескольких районах столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, предварительно произошел пожар на автостоянке. Предварительно огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.

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