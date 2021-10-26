Под Киевом прогремел взрыв в детском саду: все подробности и фото

В селе Кодаки в Киевской области (Обуховский район) во вторник, 26 октября, в детском саду прогремел взрыв природного газа. Это произошло при запуске котельной.

Как рассказали в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, речь идет о детском заведении "Вербиченька". Детей в момент ЧП в нем не было.

Не пострадали также и сотрудники учреждения. На момент взрыва в заведении находились 10 работников.

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Как отмечается, взрыв произошел в 14:30. Он привел к разрушению пищеблока детского учреждения. В КОДА добавили, что котельная и пищеблок является отдельным от детского сада зданием, поэтому само детское заведение не пострадало.

По оперативной информации, помещения котельной и расположенное там оборудование также не разрушены.

Как добавили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области, прибывшие на вызов правоохранители установили, что работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение садика газом.

Что повлекло за собой взрыв газа в помещении котельной и пищеблока устанавливают работники АО "Киевоблгаз", говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Долобецком острове, расположенном на Гидропарке, вспыхнул пожар в бане. Предварительно пострадавших в результате ЧП нет.