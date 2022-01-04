Под Киевом пожар уничтожил три автомобиля, а еще два повредил. Фото

В поселке Ворзель Киевской области 3 января загорелся автомобиль Smart. В результате происшествия также сгорели еще две легковушки, которые были припаркованы рядом.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины. По факту этого инцидента было открыто уголовное производство.

"3 января около в полицию обратилась жительница поселка Ворзель и сообщила о том, что по улице Клинова горит автомобиль. По предварительной информации, произошло возгорание автомобиля "Smart" и огонь перевернулся на два рядом стоящих авто. Пожар удалось локализовать, из людей никто не пострадал", – рассказали в полиции.

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В пресс-службе ГСЧС Киевской области уточнили, что также огонь повредил еще два припаркованных рядом автомобиля.

По факту преднамеренного уничтожения имущества с помощью подпала открыто уголовное производство. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы. Обстоятельства происшествия установит следствие.

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