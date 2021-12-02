Под Киевом подросток получил 80% ожогов тела: перелазил через вагон поезда

В Буче Киевской области 16-летний местный житель, пытаясь перелезть поезд, на крыше вагона зацепился за провода. Подросток получил 80% ожогов тела и был доставлен в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Инцидент случился на железнодорожном вокзале 1 декабря около 14:00.

"Предварительно было установлено, что 16-летний подросток пытался пересечь железнодорожные пути. Он не воспользовался пешеходным мостом, а решил перелезть поезд по крыше и зацепился капюшоном куртки за провода. Парня ударило электрическим током, в результате чего он получил 80% ожогов тела и был доставлен в реанимацию", – рассказали в полиции.

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Собеседник в правоохранительных органах рассказал OBOZREVATEL, что пострадавший перелазил через поезд в месте с другом, который не пострадал.

Напомним, в селе Тарасовка Киевской области 2 сентября на железнодорожном переезде поезд сбил насмерть 15-летнего парня. В селе Шевченково Киевской области электропоезд сообщением "Винница-Сумы" сбил насмерть 72-летнего мужчину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 23 октября поезд городской электрички №7313 сбил подростка, который от полученных травм скончался на месте происшествия.