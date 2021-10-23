В Киеве поезд городской электрички сбил насмерть подростка

В Киеве в субботу, 23 октября, поезд городской электрички №7313 сбил подростка. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Личность погибшего устанавливается.

"Сейчас на месте происшествия работают следователи. На вид погибшему около 17 лет. Выясняются детали и обстоятельства трагедии", – рассказали в полиции.

В пресс-службе коммунального предприятия "Киевпастранс" отметили, что происшествие случилось между станциями Вышгородская и Сырецкая.

"Остановлено движение городской электрички №7313 на перегоне станций Вишгорлодська - Сырецкая в направлении станции Борщаговская. На месте работают специалисты. О возобновлении движения в обычном режиме будет сразу сообщено", – уточнили в КП.

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