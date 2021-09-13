Под Киевом отец забрал 3-летнего сына и увез в неизвестном направлении: подробности происшествия. Видео

В селе Богдановка Броварского района 12 сентября мужчина забрал и увез в неизвестном направлении своего 3-летнего сына без разрешения матери. Родители судятся за право с кем будет жить ребенок.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Согласно решению исполнительного комитета Великодымерского поселкового совета, мужчина может видеться с мальчиком только в присутствии матери (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сейчас каждый из родителей в судах отстаивает право на то, чтобы ребенок жил именно с ним. В решении поселкового совета указаны дни, когда отец может гулять с мальчиком и время – с 10:00 и до 18:00. В воскресенье, 12 сентября, около 12:00 папа забрал ребенка и уехал вместе с ним на Subaru Forester. Вечером, коло 22:00, в полицию прибыл адвокат и предъявил доказательства, что с малышом все в порядке", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что с ближайшее время мужчина придет к правоохранителям.

"Он предоставит органам опеки и попечительства объяснения своим действиям", – резюмировали правоохранители.

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось видео, которое отец мальчика предъявил, чтобы доказать, что с ребенком все в порядке.

По факту самоуправства открыто уголовное производство. Статья предусматривает наказание в виде исправительных работам на срок до двух лет, или арест на срок до трех месяцев.

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