Под Киевом на железнодорожном переезде с рельсов сошла цистерна для топлива. Фото и подробности

В Борисполе в Киевской области в субботу, 16 марта, на железнодорожном переезде произошла авария. С рельсов сошла цистерна для топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"В связи с сходом с рельсов цистерны для топлива на железнодорожном переезде по улице Калмыкова (ранее Тельмана) переезд временно был закрыт", – говорится в сообщении.

Из-за аварий временно перекрывали движение для автотранспорта, но сейчас машины могут ехать без проблем.

Напомним, в Киеве на Окружной дороге произошла авария, в результате которой одна из машин опрокинулась и протаранила металлический отбойник. К сожалению, есть погибший. В Шевченковском районе столицы произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате автопроисшествия в последнем авто зажало мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 16 марта, автомобиль Mitsubishi на скорости съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Событие произошло на улице Электриков.

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