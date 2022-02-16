В Киеве ночью на скорости столкнулись две легковушки. Фото

В Соломенском районе Киева в ночь с 15 на 16 февраля на скорости столкнулись Hyundai и Renault. По предварительным данным, водитель последнего авто нарушил и не уступил дорогу.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Авария произошла на улице Протасов Яр в районе железнодорожного моста.

"Предварительно, водитель автомобиля Hyundai двигался на зеленый свет по улице Протасов Яр в направлении улицы Федорова. На встречу, но поворачивая налево на улицу Гринченко, ехал автомобиль Renault, водитель которого рассказал, что ему тоже горел зеленый свет. На перекрестке произошло столкновение. От сильного удара Renault развернуло в противоположную сторону движения", – говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, автомобиль Hyundai действительно двигался на разрешенный сигнал светофора, в то время как вторая машина пыталась "проскочить", не уступив дорогу.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, обстоятельства происшествия установит следствие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бучанском районе Киевской области 13 февраля произошло две аварии с участием легковых автомобилей. В результате ДТП пострадало три человека.