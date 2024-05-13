Под Киевом местный житель обнаружил в лесу боевые противопехотные гранаты. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области местный житель во время прогулки в лесу обнаружил две боевые противопехотные гранаты. Чтобы обезвредить взрывоопасные предметы, на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Разминирование территории региона еще не завершено.

"Пиротехническая группа получила сообщение о подозрительных предметах в лесу в Вышгородском районе Киевской области. Прибывшие на место происшествия саперы обследовали территорию и обнаружили две ручные осколочные гранаты Ф-1. Специалисты осторожно изъяли боеприпасы и транспортировали их для дальнейшего уничтожения на специальную взрывную площадку. Ни один человек не пострадал", – уточнили в саперы.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российской ракеты Х-101. Опасную находку вывезли и уничтожили саперы ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области во время проведения ремонтных работ на железнодорожном пути обнаружили 120-мм артиллерийский снаряд в САУ "Нона". Чтобы удалить опасную находку, на место вызвали саперов.

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