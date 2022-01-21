Под Киевом легковушка на переходе сбила ребенка и уехала. Видео

В Коцюбинском Киевской области в пятницу, 21 января, водитель Volkswagen сбил ребёнка на пешеходном переходе. После этого легковушка уехала с места ДТП, даже не остановившись.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. К счастью, малыш не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня утром в Коцюбинском водитель на Volkswagen сбил ребёнка на пешеходном переходе и просто уехал себе. К счастью, с малышом все нормально", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что автомобиль двигался по улице и возле пешеходного перехода не пропустил мужчину, который переходил дорогу с двумя маленькими детьми.

Транспорт вместо того, чтобы остановиться, начал объезжать пешеходов, зацепил малыша, в результате чего последний упал на дорогу.

Водитель Volkswagen просто уехал с места происшествия, даже не узнав, что с ребенком.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева в ночь с 13 на 14 декабря автомобиль Jeep на пешеходном переходе сбил мужчину. От полученных травм житель столицы скончался на месте ДТП.