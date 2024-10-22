Под Киевом бетоносмеситель снес забор и перевернулся. Подробности ДТП и фото
В Гостомеле Киевской области во вторник, 22 октября, бетоносмеситель на скорости снес забор, а затем опрокинулся. Водителя машины госпитализировали в медучреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.
"На улице Свято-Покровская в Гостомеле произошло очередное масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием бетоносмесителя. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением на повороте и въехал в забор. В результате столкновения крупногабаритный автомобиль перевернулся", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что водитель автомобиля не получил серьезных травм, однако был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу для обследования.
Напомним, в Святошинском районе Киева Opel на скорости въехал в грузовик. Чтобы деблокировать пострадавшего водителя легковушки из изуродованной машины, на место вызвали спасателей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в понедельник, 21 октября, грузовик с такой силой протаранил маршрутку, что ее кабина почти полностью оказалась в салоне общественного транспорта. Авария, в результате которой пострадали, произошла на улице Вадима Гетьмана.
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