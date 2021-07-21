Под Киевом автомобиль такси на скорости влетел в столб. Видео

На Бориспольском шоссе в среду, 21 июля, автомобиль службы такси Uber въехал в столб. Предварительно, травмы получила пассажирка автотранспорта.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от международного аэропорта "Борисполь" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно водитель такси не справился с управлением авто на мокрой дороге, выехал за пределы шоссе и столкнулся со столбом. На место происшествия вызвали врачей и полицию. Пострадавшей женщине оказали помощь на месте", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что обстоятельства и причины аварии установит следствие.

Отметим, в результате ДТП на данном участке дороги образовалась пробка, движение автомобилей затруднено.

Напомним, в Дарницком районе Киева на проспекте Николая Бажана водитель Honda Legend, возможно спровоцировал аварию с участием микроавтобуса и автомобиля Acura.

В Шевченковском районе столицы 19 июля под Берестейским путепроводом произошла авария с участием легковушки и маршрутки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева во вторник, 20 июля, машина службы такси спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей.