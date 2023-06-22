Патрульная полиция опубликовала видео первых минут после взрыва в многоэтажке Киева

Патрульные полицейские были одними из первых прибывших к дому в Днепровском районе Киева, где ночью 22 июня произошел взрыв. Правоохранители сразу же начали выводить людей из многоэтажки и оказывать необходимую помощь.

Видео дня

Соответствующее видео с бодикамер инспекторов опубликовала пресс-служба столичной патрульной полиции. К сожалению, есть погибшие и раненые (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Сегодня ночью на линию 102 поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Андрея Малышко. Вероятно, произошла утечка газа. За считанные минуты охранники порядка несколькими экипажами прибыли на вызов. Полицейские огородили место происшествия и сразу начали выводить жителей дворе автомобилей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд авто ГСЧС и скорой помощи", – рассказали в полиции.

На опубликованном видео можно увидеть первые минуты после взрыва, а также как патрульные вместе со спасателями эвакуировали и передали медикам нескольких пострадавших.

Напомним, в Киеве ночью четверга, 22 июня, начался сильный пожар в многоэтажке недалеко от станции метро "Черниговская", перед этим местные жители слышали громкий взрыв. В результате происшествия был поврежден многоэтажный жилой дом. По словам мэра Киева, спасатели продолжают разбирать завалы в доме, где ночью 22 июня произошел взрыв. По предварительной информации, погибли три человека, на месте продолжаются поисковые работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа.

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