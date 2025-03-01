Отомстил из-за разрыва отношений: в Киеве рецидивист устроил пожар в многоэтажке. Фото

В Киеве задержали жителя Запорожской области, который устроил пожар в многоэтажном доме. Мужчина объяснил свои действия желанием отомстить из-за разрыва отношений со знакомой.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился глава ОСМД на улице Бориспольской с сообщением о поджоге лифтовой кабины в многоэтажном доме. Событие произошло днем и свидетели рассказали о подозрительном мужчине, которого видели после возгорания лифта. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, его быстро потушили жильцы дома.

"На месте происшествия работники отдела криминальной полиции и сектора криминального анализа изъяли видеозаписи домов камер наблюдения, которые зафиксировали вероятного поджигателя. В дальнейшем оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 37-летний житель Запорожской области и временно проживает в столичном хостеле", – уточнили в пресс-службе.

Как оказалось, мужчина недавно уволился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство и сразу переехал в Киев. Свой поступок – поджог – он объяснил желанием отомстить из-за разрыва отношений со знакомой, проживавшей в этом доме. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали местную жительницу, которая подожгла несколько припаркованных автомобилей. Событие произошло на улице Рональда Рейгана и проспекте Красной Калины.

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