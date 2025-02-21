Ходила по Троещине и поджигала машины: в Киеве задержали злоумышленницу. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева задержали местную жительницу, которая подожгла несколько припаркованных автомобилей. Событие произошло на улице Рональда Рейгана и проспекте Червоной Калины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях от жителей Троещины поступили сообщения о поджоге двух авто, которые были запаркованы на улице Рональда Рейгана и проспекте Червоной Калины. Полицейские задокументировали повреждения и приступили к поиску причастного к совершению преступления лица.

"Полицейские установили, что к поджогу причастна 27-летняя местная жительница. По информации правоохранителей, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредила автомобиль Ford, поджигая зажигалкой мусор, который нашла неподалеку и положила под авто. Продолжая свое движение в направлении соседней улицы, фигурантка совершила аналогичные действия у автомобиля Volkswagen", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что причину своего поступка злоумышленница объяснить не смогла. По этим фактам возбуждены уголовные производства, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудники СБУ и Нацполиции задержали трех молодых людей, которые, по информации следствия, подожгли здание одного из местных сельсоветов. Событие произошло в Фастовском районе.

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