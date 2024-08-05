Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киева Яков Грибовский. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Яков "Яша" Грибовский. Похоронят защитника Украины в столице 5 августа.

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Об этом сообщили в 23-м Отдельном Стрелковом батальоне Вооруженных сил Украины. Вечная память и слава Герою!

"В рядах небесного воинства еще один наш боец, друг, побратим – Яков "Яша" Грибовский", – говорится в сообщении.

Выполняя боевое задание, он отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Его отвага, мужество и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти.

"Эта война забрала его у нас, но не отнимет наши воспоминания о нем. Мы будем продолжать сражаться за то, за что он отдал свою жизнь! Вечная память, вечная честь и вечная слава нашему Герою!" – добавили в пресс-службе батальона.

Защитника Украины похоронят на Лесном кладбище в понедельник, 5 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Анатолий Григораш. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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