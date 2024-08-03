Ему навсегда будет 30: на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Григораш. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Анатолий Григораш. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. Защищая свободу и независимость Украины, погиб фастовчанин Анатолий Владимирович Григораш", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 марта 1994 в Фастове. Учился в СОШ №1, позже окончил Фастовский автодорожный техникум. Высшее юридическое лицо образование получил уже в столичном вузе.

С первых дней полномасштабного вторжения, Анатолий встал на защиту Родины в звании старшего солдата 2 взвода противотанковых ракетных комплексов роты противотанковых ракетных комплексов. 10 октября 2022 г. во время очередной атаки со стороны врага сбил крылатую ракету, за что был награжден орденом "За мужество" III степени.

Погиб Анатолий Григораш 1 августа 2024 в Луганской области.

"Для своей большой семьи Анатолий Владимирович он был чутким сыном, любящим мужчиной и заботливым папой. В скорби остались родители Владимир и Анжела, жена Анастасия, дочь Арина, тетя Наталья, дядя Олег, Тарас, Денис, Алексей, Владимир и Павел с семьями. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души. Вечная память и вечная слава Герою", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Александр Воробьев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 июля.

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