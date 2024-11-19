Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киева Павел Стужук. Фото

На Северском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный сотрудник территориального управления Службы судебной охраны Киева Павел Стужук. Сердце защитника Украины перестало биться 9 ноября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы судебной охраны. Вечная память и слава Герою!

"С грустью сообщаем, что 9 ноября во время выполнения боевых задач на Северском направлении погиб мобилизованный сотрудник территориального управления Службы судебной охраны Стужук Павел Витальевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины проходил службу в Службе судебной охраны с 2019 по август 2024 в должности контролера взвода охраны и контролера отдела оперативно-очередной службы территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области.

В этом году 21 августа Герой был призван на военную службу в одну из бригад оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

"Руководство и весь личный состав Службы судебной охраны выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Витальевича", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области от полученного ранения погиб военный из Киевской области Дмитрий Безверхов. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 ноября.

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