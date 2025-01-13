Оружие и патроны передали на экспертизу: в полиции рассказали подробности скандала с подростками в Киеве

Во время обысков у подростков, оказавшихся в центре скандала с "перекрыванием" движения авто в Киеве и прослушиванием российских песен, изъяли травматический и пневматический пистолеты, а также патроны.

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Об этом сообщила представитель Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, передает украинское СМИ. Проводится расследование по факту незаконного обращения с оружием.

"Да, действительно, во время обысков у двух самых активных участников этого скандального видео мы изъяли два пистолета. Один травматического действия, он зарегистрирован на одного из родителей несовершеннолетнего. Другой – пневматический, не требующий оформления разрешения", – рассказала Гирдвилис.

Как отметила представитель НПУ, изъятые патроны были направлены на экспертное исследование, чтобы узнать, были ли они боевыми. Кроме того, она прокомментировала информацию о том, что якобы подростков во время их поездок сопровождала полиция.

"Подростки ехали за этим автомобилем, за экипажем полиции, именно когда они с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов, а подали это так, будто их сопровождает полиция", – добавила она.

По словам Гирдвилиса, еще одним эпизодом из скандального видео было празднование дня рождения одного из участников этой компании. Они арендовали автомобили, а за рулем были сотрудники фирмы – это подтверждает анализ камер видеонаблюдения.

"И оказалось, что когда они были возле магазина, образовалась пробка, которую создали не они и просто это было неумышленно сделано автомобилями и водителями, которые даже не знали, что какая-то съемка происходит на улице", – добавила полицейская.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева установили всех лиц, якобы перекрывавших движение в центре столицы. Кроме того, они также слушали русскую музыку во время поездок по городу.

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