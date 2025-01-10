Ребята слушали российскую музыку и перекрыли движение авто в Киеве: делом занялась полиция. Видео

Правоохранители Киева устанавливают лиц, которые, вероятно, перекрывали движение в центре столицы. Кроме того, они также слушали российскую музыку во время поездок по городу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ранее в сети было опубликовано соответствующее видео.

"В сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают российскую музыку. В настоящее время полицейские выясняют, когда произошло событие, и всех его участников с целью привлечения к ответственности. Информация будет обновлена", – уточнили в полиции.

Стоит добавить, что ранее в сети опубликовали запись-нарезку из нескольких видео, на которой несколько парней стоят посреди проезжей части, якобы перекрыв движение авто. Кроме того, они слушали российскую музыку во время поездок на автомобиле по столице.

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На видео также есть момент, когда молодой человек едет по улице, прослушивая песню "Я русский" российского исполнителя Шамана и напевая гимн страны-агрессора. Этот инцидент произошел вечером на левом берегу Киева, у торгового центра "Аркадия". В отношении него уже есть решение суда, вынесенное на 28 ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина напал на девушку и угрожал ее парню из-за просьбы не общаться на русском и перейти на украинский язык. Событие произошло в кафе-книжном магазине "Сенс".

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