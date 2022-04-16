Оккупанты заставляли носить белые повязки и унижали жителей Бородянки: рассказ 82-летней очевидицы

В Бородянке Киевской области российские оккупанты угрожали 82-летней местной жительнице и обзывали ее. Затем враг требовал от старой женщины носить белую повязку и сидеть в погребе.

Об этом сообщило издание Настоящее время. По словам украинки, она рада, что дождалась освобождения от оккупации (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Лезь в погреб, старая сука", – так он мне сказал. Я говорю: "Убейте меня, но я не полезу!" Один сказал: "Руки вверх", а второй: "Носи повязку белую". А теперь, дал Бог мне – дождалась (освобождения от оккупантов. – Ред.). Судьба у меня, значит, такая… Дай Бог, чтобы (война. – Ред.) прошла, и она не вернулась", – подчеркнула украинка.

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Напомним, в поселок Бородянка под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей. За месяц, на протяжении которого поселок находился под оккупацией, захватчики буквально стерли его с лица земли.

В Бородянке восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать. Эти здания не подлежат ремонту или реконструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области российские солдаты во время оккупации обстреляли памятник архангелу Михаилу. В результате атаки врага от монумента откололся крест, но в руках святого остался меч.