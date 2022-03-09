Оккупанты пытались войти в Ирпень, а по Борисполю был нанесен ракетный удар: ситуация на Киевщине

В ночь с 8 на 9 марта российские оккупанты пытались войти в город Ирпень Киевской области. Кроме того, агрессор нанес ракетный удар по Борисполю.

Об этом сообщили в Областной государственной администрации Киевщины. Регион готовится к эвакуации населения из горячих точек.

"Враг пытался ночью зайти в Ирпень. Атаку отбили. По Борисполю вечером был произведен ракетный удар. Одна ракета была уничтожена, одна попала в технические помещения аэропорта. Есть раненые. За ночь было несколько тревог авиаударов. Область готовится к эвакуации из горячих точек", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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