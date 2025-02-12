Оккупанты ночью атаковали Киевщину: повреждены дома и авто, произошел пожар

Россия в ночь на 12 февраля атаковала Киевщину с воздуха. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели, однако также зафиксированы разрушения.

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В частности, под ударом оказались Обуховский и Бориспольский районы: в первом горят нежилые помещения, во втором – повреждены частные жилые дома. О последствиях вражеской атаки рассказал врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Ночью враг атаковал Киевщину ударными дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Предварительно пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – отметил он.

Впрочем, без последствий ночная атака не миновала

В частности, последствия российской атаки были зафиксированы на Обуховщине: там вспыхнул пожар в нежилых помещениях.

А в Бориспольском районе обломками сбитых БПЛА повреждены 9 частных домов и автомобиль.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки", – подчеркнул Калашник.

Напомним, под ударом утром 12 февраля оказался также Киев. В нескольких районах в результате вражеской атаки вспыхнули пожары. На 6 утра было известно, что на Оболони погиб мужчина, еще три человека, среди которых – 9-летняя девочка, пострадали.

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