Оккупанты блокируют трассу Е95: могут готовить захват левого берега столицы – Генштаб

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Российские оккупанты блокируют движение по международной трассе Е95 в Киевской области. Возможно, после перегруппировки враг попытается возобновить наступление с целью захвата левобережной части города Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. На данный момент противник перешел к обороне.

"В направлении Бровары – Борисполь враг осуществляет блокировку трассы Е95, продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и ведению разведки. Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", – говорится в сообщении.

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