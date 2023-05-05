Огонь уничтожил магазины одежды и ювелирный: последствия падения обломков сбитого в Киеве БПЛА. Фоторепортаж

В Соломенском районе Киева в четверг, 4 мая, в результате падения обломков сбитого БПЛА произошел пожар в торговом центре. Огнем было уничтожено несколько магазинов, в том числе одежды и ювелирный.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В настоящее время место происшествия отгорожено специальной лентой (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В четверг вечером в небе над Соломенским районом столицы силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков произошел пожар в торговом центре, который находится на территории ювелирного завода.

На первом этаже здания горели магазины, продававшие одежду, посуду и драгоценные украшения. К счастью, жертв среди работников и посетителей заведения не было.

В пятницу, 5 мая, территория места происшествия остается огражденной, а с утра остатки битого стекла и мусора убирали коммунальщики. Сколько времени и денег понадобится на возобновляемые работы, пока неизвестно.

Напомним, в четверг, 4 мая, в столице Украины прогремели многочисленные взрывы во время воздушной тревоги. Над Киевщиной было обнаружено несколько воздушных целей. В столице ПВО сбила дрон, его обломки повлекли за собой пожар.

Позже стало известно, что вечером над Киевом украинские защитники сбили беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Причиной этого было то, что дрон был неуправляемым и мог причинить вред.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь 4 мая кафиры третий раз с начала месяца атаковали Киев : силы ПВО сбили все "шахеды" и ракеты.

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