Одновременно тушат пожары и разбирают завалы: спасатели показали новые кадры из села Мила

По состоянию на вечер субботы, 29 августа, спасатели продолжали ликвидировать последствия вражеского обстрела в селе Мила Киевской области. Одновременно велись работы по тушению пожаров и разбору завалов, продолжались поиски двух людей.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины. На месте атаки работали спасатели и пиротехнические расчеты. Задействована роботизированная техника, которая помогает специалистам работать в опасных зонах.

Важной задачей пиротехников было обследование дорожного полотна и прилегающей к селу территории на наличие взрывоопасных предметов.

"Обнаруженные опасные предметы обезврежены, территория проверена", – говорится в сообщении.

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Тем временем благодаря работе специалистов ГСЧС движение автотранспорта по Житомирской трассе восстановлено.

Что известно об атаке

Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв. Причиной стала атака войск страны-агрессора РФ, в результате которой загорелись склады в Бучанском районе с последующей детонацией. Жертвами стали 37 человек, еще десятки людей получили ранения.

Было эвакуировано около 400 человек. Вследствие взрывов повреждены 130 домов, 18 транспортных средств, два гаража, складское и два некоммерческих помещения, а также два магазина, три автозаправочные станции, предприятие, заведение и пансионат. Также уничтожены три домовладения.

По факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным прокурором, представителями МВД, СБУ и главнокомандующим и объявил о расследовании взрывов на складах боеприпасов в селе Мила.

В пресс-службе Генштаба ВСУ выразили соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Киевской области, пострадавшим в результате этой трагедии. Там подчеркнули недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест пребывания мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 субботы, 29 августа, возле села Мила до сих пор были слышны взрывы после российской атаки на склады с боеприпасами накануне. Большинство зданий в населенном пункте были повреждены.

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