Обломки упали в 300 метрах от вольера: в Киеве в результате ракетной атаки пострадала львица Юна. Видео

В столичном Центре спасения диких животных во время российской ракетной атаки травмировалась львица Юна. Она получила контузию, что привело к полной потере координации.

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Об этом сообщили в пресс-службе организации. Пока животному оказывают всю необходимую помощь.

"Сегодня утро было совсем не хорошим, наша львица Юна попала в тяжелую ситуацию. В результате сбивания ракеты и падения ее где-то в 300 метрах от ее вольера она получила серьезную контузию, что привело к полной потере координации", – сообщили в пресс-службе.

По словам зоозащитников, они изучили записи с камер видеонаблюдения – это была не обычная травма, поскольку Юна не успела удариться. Сейчас она уже получает необходимый курс лечения.

"Мы возлагаем наши надежды на ее выздоровление", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи, в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие.

Стоит добавить, что в Киеве бойцы ГСЧС во время ликвидации последствий российской ракетной атаки спасли двух попугаев. Обладательница птиц не сдерживала эмоций и со слезами обнимала пожарных.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробаллистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, есть пострадавшие.

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