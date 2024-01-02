Каждая жизнь имеет значение: в Киеве женщина эмоционально отреагировала на спасших ее попугаев бойцов ГСЧС. Видео

В Киеве бойцы ГСЧС во время ликвидации последствий российской ракетной атаки спасли двух попугаев. Обладательница птиц не сдерживала эмоций и со слезами обнимала пожарных.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Кроме того, пожарные вернули другой владельцам собачку

"Здесь сложно сдержать эмоции. Это то, что отличает нас от этих изуверов. Миг встречи хозяйки с ее домашними любимцами и искренние слова благодарности пожарным! Держимся, несокрушимые!", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что киевлянка не сдерживала эмоций, когда увидела, как спасатели несли ей клетку с дома попугаями. Женщина плакала от счастья, когда ей передали птиц, а потом обняла пожарных.

Напомним, утром 2 января российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Киева. После этого в столице начались перебои с электроснабжением. Кроме того, такие же проблемы зафиксировали и в Киевской области.

В Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

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