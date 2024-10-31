Обломки дрона нашли на территории городка для ВПЛ: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 30 на 31 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в одном из районов области обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для внутренне перемещенных лиц. Повреждений не обнаружено. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска во время атаки 29 октября направили ударные БПЛА типа Shahed в Киев. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском районе: там вспыхнули дом и торговое помещение, пострадали шесть человек.

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