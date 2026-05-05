Да, вижу, есть до сих пор стереотип, который требует исправления.

Стереотип заключается в представлении, что в России и на оккупированных территориях существует какая-то сверхмощная, хитрая и коварная мозгопромывочная машина. А у нас ничего. Поэтому если человек, взрослый или ребенок, попадает под мощное влияние этой машины, то шансов нет, теряет волю. А нам все это надо изучить и думать, как у нас создавать собственную систему национально-патриотического воспитания.

Ирония заключается сразу в нескольких моментах.

Во-первых, российские мозгопромывочные машины прекрасно исследованы. В том числе, отдельно – детские и молодежные организации, во всей их эволюции от "Идущих вместе" через "Наши" до Юнармии. Вы легко найдете много мегабайтов текстов по этому поводу.

Во-вторых, даже минимальное с ними знакомство подарит вам крайне знакомые ощущения. Потому что это тупо пионерия/комсомол. Точнее – симуляция пионерии и комсомола, сделанная троечниками на отчепись с использованием государственного гранта, две трети из которого они украли и еще четверть пропили. Я уже не говорю о том, что в современных условиях и оригинальная пионерия в исполнении более талантливых и менее коррумпированных уродов вряд ли взлетела бы, здесь даже о ней речь не идет.

Эта штука действительно эффективна только в отношении той социальной категории, которая "рада стараться". То есть тех, кто считает социальное приспособленчество полезным или необходимым для карьерного роста. Здесь очень хотелось бы отметить, какая именно социально-профессиональная категория оказалась в первых рядах коллаборационистов, но опять же обсуждение сведется к тому, что "вот вы на нас наезжаете, а мы не все такие".

Самый страшный и циничный секрет заключается в том, что никакого секрета нет. Мозгопромывочная машина есть. Ее применение, как и сам факт оккупации – преступление. Но это не какое-то магическое мамбо-джамбо, это просто провозглашенный постулат: "кто будет махать флажком упорнее, тому две конхветы вместо одной". И это работает.

А теперь насчет "а давайте создадим что-то собственное на государственном уровне".

Боронь небо. Боронь. Небо.

Потому что имеем ту же фишку, что и с "морально-этическим контролем" – как только приобщить государство, а не внегосударственные организации типа Пласта, у нас, будет, собственно, своя пародия на пионерию. Просто потому, что реализовывать это все на местах будут именно те люди, которые иначе не знают. Потому что у нас нет других людей на местах, понимаете? Это же уже было, как говорил один опытный руководитель.

А возглавит это все на уровне парламента заслуженный парламентский педагог и воспитатель – депутат Мазурашу. Ударим собственными идиотами по российским дебилам и этим победим.

Или нет.

Не все, к сожалению, имеет прямые и симметричные решения.