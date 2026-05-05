Знающие люди говорят, что главным подозреваемым в возможной подготовке антипутинского переворота некоторые кремлевские башни уже якобы "назначили" Сергея Шойгу – бывшего министра обороны, а с мая-24 секретаря совбеза РФ, ведь у него осталось определённое влияние в военном командовании.

Далі текст мовою оригіналу.

Європейські розвідки в зв’язку з цим звертають увагу, зокрема, на березневий раптовий арешт його колишнього першого заступника [Цалікова], що розцінюється як значне послаблення позицій Шойгу й вельми підвищує ймовірність того, що він сам може стати наступним.

Втім, вважаю, що дозвіл Україні [хоча б мовчазний, але ж з його відома] ліквідувати скажену собаку - приміром, якщо не вийде з перемир’ям, на якомусь мерзотному параді на мерзотній площі з мерзотними іншими собаками (приклад умовний) надасть не знахар з Тиви (адже, хоч і Тива, але ж може теж бути неподалік), а, зовсім навпаки, Трамп - якщо Україна, звісно, взагалі потребує тут якогось дозволу.

При цьому фахівці переконані [я - ні, але ж я й не фахівець], що у разі реального порушення територіальної цілісності країн-членів НАТО і необхідності застосування славнозвісної статті 5 США нададуть Європі допомогу. Вони, мовляв, є ключовим гарантом безпеки цього крутого-лютого альянсу і його [бідолашного] провідною військовою силою, від якої залежить його [хоча б якась] ефективність.

Так от, щоб до такої [неприємної] необхідності реального втручання американців справа не дійшла, і є значно простішим вирішити проблему кардинально й заздалегідь - українськими руками (дронами), просто на пів хвилини заплющивши очі й прикривши вуха, якщо спитають щось на кшталт:

"Ну Ви ж, зрозуміло, не проти, якщо десь раптом щось?",

а потім - можна знову рахувати припинені війни…