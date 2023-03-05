Никогда не знаешь, что ждет на вызове: полицейские столичного региона показали видео задержания злоумышленника с бодикамер

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители сумели успокоить мужчину, который угрожал им оружием. Сотрудников полиции на место происшествия вызвал сам злоумышленник.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальных сетях Facebook сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов. К счастью, никто не пострадал (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Никогда нельзя предположить, что ждет патрульных вызова. На этих кадрах заявитель из Бориспольской области решил угрожать полицейским оружием. Во многих странах мира правоохранители 100% открыли бы огонь на поражение, а здесь – полицейская забота, человечность и мягкая профилактическая беседа" , – написал Небитов.

Генерал полиции добавил, что дальнейшую судьбу задержанного мужчины решит суд.

"У задержанного пока нет "претензий" к полицейским, а вот у следователя к нему есть. Теперь нападавший трезвеет и думает над своим поступком в изоляторе временного содержания, а уже дальше его судьбу решит суд", – резюмировал Небитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали злоумышленника, открывшего стрельбу во дворе многоэтажки. Мужчине вроде бы не понравилось, как водитель припарковал авто и тогда он начал стрелять в сторону автолюбителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!