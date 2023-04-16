Не первый случай: в ветклинике Белой Церкви, да погибла собачка, были другие трагические случаи

В ветеринарной клинике Белой Церкви на Киевщине, где во время процедуры груминга умер собачка, якобы уже были подобные случаи. Местный житель рассказал, что в этом заведении у его кота неожиданно остановилось сердце.

Видео дня

Об этом сообщило ТСН. Трагическое событие произошло два года тому назад.

По словам владельца животного Олега, в 2021 году он привет кота породы Шотландский вислоухий (Scottish Fold) на стрижку, а уже через 20 минут его позвала мастер и сказала, что животное "волнуется".

"Когда я пришел, у него была одышка и он вывалил язык, сидел смотрел мне в глаза. Девушка ему еще трижды делала какие-то уколы, сказав "это чтобы ему стало легче". Толком я и не понял для чего они это делали. По факту мой кот погиб у меня на глазах. У меня у самого шок на всю жизнь", – рассказал мужчина.

Он уточнил, что раньше привозил в эту ветклинику домашнего любимца и все процедуры делали в его присутствии. А в тот день Олега якобы заставили выйти, хотя мужчина хотел присутствовать. По его словам, в заведении объяснили, что теперь есть ассистент, поэтому нужно ждать на улице.

"Перед стрижкой я не видел, потому что нас попросили выйти, но думаю, что они что-то кололи, потому что ему не могло стать сразу плохо. Он с утра прыгал за голубями на балконе и чувствовал себя на все 100%", – добавил мужчина.

По его словам, из-за шока от внезапной потери домашнего любимца он не обращался к правоохранителям с заявлением. В ветклинике якобы объяснили ситуацию тем, что у этой породы кошек слабое сердце и она "способна к внезапной смерти". В заведении эту информацию пока не прокомментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области женщина отдала работникам ветеринарной клиники щенка на процедуру стрижки. Позже ей отдали тело мертвого животного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!