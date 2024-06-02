Нашли в 8 метрах от берега: в Киеве во время купания на озере погиб мальчик

В Шевченковском районе Киева на одном из озер погиб ребенок. Сообщение об исчезновении мальчика поступило спасателям поздно вечером 1 июня.

На берегу озера после пропажи ребенка остались только его вещи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Спасателям сообщили об исчезновении ребенка 1 июня в 22:05. Вещи ребенка оставались на пляже, но мальчик пропал.

Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения достали тело мальчика из глубины 3 метра, на расстоянии 8 метров от берега. Погибшего передали правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

В ГСЧС призвали украинцев быть крайне осторожными и не пренебрегать правилами безопасности. Также спасатели призывают следить за малолетними детьми и не позволять им купаться самостоятельно без присмотра взрослых.

Напомним, в реке Уж на Закарпатье утонул подросток. Спасатели обнаружили тело 15-летнего юноши 25 мая. Тело подростка было передано сотрудникам полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области 17 мая в реке Рось обнаружили тело мужчины. Чтобы достать погибшего на берег, на место вызвали спасателей.

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