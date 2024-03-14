На Закарпатье горные спасатели нашли туриста из Киева, заблудившегося на Драгобрате. Фото

В Раховском районе Закарпатской области спасатели пришли на помощь туристу из Киева. Мужчина во время катания на лыжах вблизи горнолыжного комплекса "Драгобрат" потерял ориентир и заблудился.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья. Сейчас жителя столицы ничего не угрожает.

По словам спасателей, 13 марта в 16:50 они получили сообщение о том, что во время катания на лыжах в районе горной долины Крачунеска (близ горнолыжного комплекса "Драгобрат") потерял ориентир и заблудился турист из Киева, 1995 года рождения.

"Из-за сильного тумана мужчина заехал за предупредительные знаки, после чего не смог найти дорогу назад. Туристу очень повезло, ведь только он сбросил спасателям свою геолокацию, как разрядился мобильный телефон", – добавили в ГСЧС.

В 18:20 заблудший мужчина был найден в районе горной долины Крачунеска в удовлетворительном состоянии и сопровожден до ГК "Драгобрат" к месту временного проживания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Карпатах заблудились двое туристов из Тернопольщины. Мужчины потеряли ориентир из-за ухудшения погоды – дождя, тумана и ограниченной видимости.

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