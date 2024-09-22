На трассе Киев-Харьков разгорелся масштабный пожар: известна причина. Кадры с места ЧП

В воскресенье, 22 сентября, в Киевской области снова произошел масштабный пожар. Горела трава.

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Об этом OBOZ.ua рассказали источники в полиции. Пожар произошел на трассе Киев-Харьков.

Правоохранители также сообщили, что возгорание было оперативно ликвидировано.

Накануне, 21 сентября, в столице снова зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местные жители жалуются на зловоние и невозможность нормально дышать.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Северный лесной офис ГП "Леса Украины" сообщил, что в Сумской области из-за российской агрессии уничтожены по меньшей мере 50 гектаров леса. Только за минувшие сутки в регионе возникло 13 лесных пожаров, причиной которых стали непрерывные вражеские обстрелы.

– По состоянию на 17 сентября в Украине бушевало 20 лесных пожаров. Самая сложная ситуация сложилась в Полтавской и Харьковской областях, там из-за сухой погоды и обстрелов горят леса.

– В Новосанжарской общине Полтавской области огонь также охватил более 700 гектаров площади и перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Сгорели около 20 домов, по состоянию на утро 17 сентября эвакуировали 53 человека.

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