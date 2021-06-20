На трассе из Киева в 'Борисполь' на ходу загорелся бус. Видео

В воскресенье, 20 июня, под Киевом на Бориспольском шоссе загорелся автомобиль. Машина вспыхнула прямо во время движения по трассе в направлении к аэропорту "Борисполь".

Владелец транспортного средства успел остановить авто и выйти из него, сообщает "Киев Оперативный". При этом он до последнего пытался забрать что-то из салона, рискуя собственной жизнью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Очевидец, который и стал автором ролика, кричал мужчине, чтобы тот отошел от машины. Отметим, что другие водители проезжали мимо горящего автомобиля.

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Автомобиль был практически полностью охвачен огнем, из передней части машины вырывались языки пламени. Место происшествия окутал густой черный дым, который было видно издалека.

Причины возгорания транспортного средства на данный момент неизвестны.

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Напомним, 20 июня в Киеве на Дарницком бульваре прямо на проезжей части прорвало трубу. Из-за этого по дороге разлилось большое количество воды, проезд там сильно затруднен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева во время движения загорелся Ford. В результате происшествия транспорт получил серьезные повреждения.