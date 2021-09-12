На Столичном шоссе в Киеве столкнулись восемь авто, среди пострадавших ребенок. Видео

На Столичном шоссе в Киеве в направлении Конча-Заспы случилось масштабное ДТП – столкнулись восемь автомобилей. В результате происшествия в медицинское учреждение госпитализированы пять пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем "Киа". После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. Вследствие этого они столкнулись с автомобилями "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" и двумя "Фольксваген".

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Правоохранители проверили на содержание алкоголя водителя автомобиля "Хонда Аккорд" на драгере, который показал 1,7 промилле алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ночью 12 сентября на Львовщине в результате ДТП, в которое попал автомобиль Renault Laguna, в салоне которого находилось пять человек, погибла несовершеннолетняя девушка, еще три человека получили травмы. Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно, 22-летний львовянин не справился с управлением, в результате этого авто выехало на обочину и перевернулось.

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