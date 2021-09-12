На Киевщине поезд снес фуру и зацепил легковушку: проезд заблокирован. Видео

В воскресенье, 12 сентября, в Киевской области произошла серьезная авария с участием поезда и грузовика. ЧП случилось на железнодорожном переезде в поселке Калиновка Васильковского района.

Локомотив на скорости снес фуру DAF, а также зацепил легковой автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К счастью, в результате столкновения никто из людей не пострадал, повреждения получили только транспортные средства. Причины происшествия на данный момент не установлены.

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Добавим, что на месте столкновения поезда с грузовиком и легковушкой скопилось много машин, так как проезд временно заблокирован.

Напомним, ранее на Киевщине в селе Тарасовка на железнодорожном переезде поезд насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области поезд сбил 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Ребенок погиб на месте от травм.