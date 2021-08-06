На Северном мосту в Киеве произошло ДТП, образовались огромные пробки. фото

В пятницу, 6 августа, в Киеве на Северном мосту произошло ДТП. Из-за аварии образовалась огромная пробка.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия. Перед въездом на мост произошло столкновение сразу шести машин. На место происшествия прибыли патрульные.

К счастью, пострадавших в аварии нет. Однако ДТП привела к образованию затяжной пробки. Как сообщил корреспондент, водители уже час не могут сдвинуться с места.

Публикуем фото с места аварии. Как видно из снимков, Mercedes столкнулся с Volkswagen, а за ними одна на другую въехали остальные машины.

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Как сообщал OBOZREVATEL :

в пятницу, 6 августа, в Дарницком районе Киева авто на скорости снесло два МАФа. Водитель внедорожника не справился с управлением и снес МАФы с цветами и сигаретами. Авария прошла без пострадавших.