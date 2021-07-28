На проспекте Бажана из-за ДТП загорелась Infiniti. Видео

В Киеве на проспекте Николая Бажана в среду, 28 июля, произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и Infiniti. В результате столкновения последний загорелся.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Предварительно, серьезных травм никто не получил (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На проспекте Бажана столкнулись две машины. В результате столкновения у Infiniti возник огонь в районе багажного отсека. Помогли затушить автомобиль неравнодушные свидетели аварии. Оба транспорта получили механические повреждения", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Он добавил, что обстоятельства и причины аварии установят правоохранители. Был ли кто-то из водителей в состоянии алкогольного опьянения, пока не известно. Из-за ДТП движение на этом участке дороги было затруднено.

Напомним, в Киеве в среду, 28 июля, в районе стадиона "Спартак" столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии на месте происшествия образовалась пробка. Инцидент произошел на Подольском спуске.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева во вторник, 20 июля, машина службы такси спровоцировала аварию с участием пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали двое человек.