В Киеве возле стадиона "Спартак" произошло масштабное ДТП, движение остановилось. Видео

В Киеве в среду, 28 июля, в районе стадиона "Спартак" столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии на месте происшествия образовалась пробка.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Инцидент произошел на Подольском спуске (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Масштабная авария произошла утром на Подольском спуске. Здесь, по неизвестным пока обстоятельствам, столкнулись сразу 4 автомобиля. Движение транспорта в сторону центра города серьезно затруднено", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео, размещенном в сети, видно, что машины-участники ДТП полностью перекрыли обе полосы в сторону станции метро "Лукьяновка". На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков.

О погибших и пострадавших не сообщалось.

Напомним, в Святошинском районе Киева в ночь с 21 на 22 июля под колесами автомобиля Audi погиб мужчина. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Столичном шоссе Fiat Doblo сбил мужчину, который перебегал дорогу в запрещенном месте. В результате полученных травм пешеход скончался.