На Оболони оккупанты обстреляли многоэтажку: есть погибшие и раненые. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в понедельник, 14 марта, в результате обстрела со стороны российских оккупантов начался пожар в многоэтажном доме. Из-за атаки противника, по предварительной информации, два человека погибло, а еще трое госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Информация о происшествии к спасателям поступила около 05:10 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На месте происшествия бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта в дом произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и фасада дома с 1 по 9 этажа, а также началось возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах. Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара", – рассказали в ГСЧС.

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В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 07:40 в девятиэтажном жилом доме были обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы. 9 киевлянам помощь была предоставлена на месте.

"Подразделениями ГСЧС были спасены 15 человек и эвакуированы 63 жителя дома. В 07:58 пожар ликвидирован. Поисковые работы продолжаются", – добавили спасатели.

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